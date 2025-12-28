¿Busca trabajo? Ferretería Novex Heredia abre plazas en varias áreas

Si usted anda en busca de trabajo o quiere cambiar de ambiente laboral, esta información le puede interesar y es que la ferretería Novex, en su sede de Heredia, abrió un proceso de contratación para reforzar su equipo de trabajo en distintas áreas.

Ferretería Novex tiene varios puestos de empleo. (Cortesía)

Entre los puestos disponibles hay opciones tanto operativas como de liderazgo. Novex está buscando vendedores de pasillo, personal de visual merchandising, agentes de seguridad, armadores de muebles, cajeros, auxiliares de inventario, auxiliares de bodega con y sin licencia D3, agentes de servicio al cliente, líderes de servicio al cliente, líderes de departamentos de tienda, choferes con licencia B3, misceláneos y líderes de servicios generales.

LEA MÁS: Video viral: señora invita a recolectores de basura a comer, orar y llevarse un regalo

¿Qué requisitos piden?

La empresa solicita que las personas interesadas tengan disponibilidad para laborar en horarios rotativos, de lunes a domingo, con un día libre también rotativo, bajo una jornada 6x1.

Además, es deseable contar con experiencia previa en ferreterías o empresas de retail, así como tener buena actitud, ser proactivo, dinámico y con ganas de trabajar en equipo. El buen servicio al cliente es clave para la mayoría de los puestos.

LEA MÁS: ¿Cómo deben pagarle si trabaja el 25 de diciembre o el 1 de enero?

¿Cómo aplicar?

Si usted cumple con el perfil y le interesa formar parte del equipo de Novex Heredia, debe enviar su hoja de vida al correo empleoscr@novex.cr.

Es muy importante que indique en el asunto del correo el puesto al que se está postulando, para que su aplicación sea tomada en cuenta correctamente.

Esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para arrancar o continuar su camino laboral en una empresa reconocida del sector ferretero.

LEA MÁS: Este es el mejor mes para cambiar o encontrar trabajo: una especialista explica por qué

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo: