¿Busca trabajo? Feria de empleo ofrece plazas para operarios de producción

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta información le puede servir.
La empresa BriskHeat, dedicada a la producción de fundas térmicas, realizará una feria de empleo para contratar ensambladores, es decir, personal operativo para el área de producción.
LEA MÁS: Rosti se expande con dos nuevos locales y ofrece muchos puestos de empleo
La actividad se llevará a cabo el viernes 16 de enero, en el salón multiusos de la Municipalidad de Poás, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La empresa indicó que esta contratación responde a su crecimiento y a la necesidad de reforzar su equipo de trabajo.
Para optar por una de estas plazas, usted debe cumplir con requisitos básicos como ser mayor de 18 años, presentar currículum digital y actualizado, así como una copia del título de Educación Primaria completa. En el caso de personas extranjeras, es indispensable contar con permiso de trabajo y estatus migratorio al día.
LEA MÁS: “Si no lo hago yo, ¿quién?”: La historia de José, el trabajador municipal que cuida a Heredia desde las zanjas
Las personas contratadas tendrán un horario de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4 p.m., además de beneficios como Asociación Solidarista y transporte subvencionado para zonas como Heredia (salida San Rafael), Alajuela, Poás y San José.
LEA MÁS: De su casa a finalista de Guerra de Cócteles: el camino de Gerald Parini, el emprendedor que se reinventó en la pandemia
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Llegue con tiempo y bien organizado: Procure llegar temprano para evitar filas y tener la oportunidad de hablar con calma con los reclutadores. Llegar a tiempo demuestra interés, responsabilidad y le permite elegir mejor las empresas que desea visitar.
- Lleve su currículum bien revisado y en formato digital: Asegúrese de que su currículum esté actualizado, sin errores ortográficos y con información clara sobre su experiencia y estudios. Guárdelo en su celular o correo electrónico para poder enviarlo fácilmente si se lo solicitan.
- Cuide su presentación personal: No es necesario ir de traje, pero sí es importante vestir de manera limpia, ordenada y adecuada. Una buena imagen genera confianza y puede marcar la diferencia en el primer contacto con el reclutador.