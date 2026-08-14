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¿Busca trabajo en la Zona Norte? Feria de empleo ofrecerá oportunidades de trabajo con 15 empresas

La actividad se realizará este viernes 21 de agosto en Ciudad Quesada y los interesados podrán llevar su currículum en formato físico o digital.

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria será en la Zona Norte del país. (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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