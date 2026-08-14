¿Busca trabajo en la Zona Norte? Feria de empleo ofrecerá oportunidades de trabajo con 15 empresas

Si usted está buscando una oportunidad laboral en la Zona Norte, puede aprovechar la Expo-Feria de Empleo Zona Norte, que se realizará este viernes 21 de agosto en Ciudad Quesada.
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La actividad tendrá lugar en el campus de la Universidad Católica, en Ciudad Quesada, de las 9 a. m. a la 1 de la tarde.
Uno de los atractivos de esta feria es que contará con la intermediación de Grupo Bretea para 15 empresas de la zona, por lo que los asistentes podrán conocer diferentes oportunidades laborales y participar en procesos de selección.
Además, durante la actividad habrá entrevistas de trabajo, por lo que se recomienda llegar preparado y con la documentación necesaria.
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Los interesados pueden llevar su currículum de manera física o digital.
5 consejos para aprovechar una feria de empleo
- Lleve su currículum actualizado: Tenga varias copias impresas y también una versión digital en su celular o correo electrónico.
- Vístase como si fuera a una entrevista: Aunque sea una feria, usted puede encontrarse directamente con reclutadores. Procure llevar una vestimenta limpia, ordenada y apropiada.
- Investigue las empresas participantes: Antes de llegar, revise qué compañías estarán presentes y cuáles puestos ofrecen. Así podrá acercarse primero a las oportunidades que más le interesan.
- Prepárese para una entrevista rápida: Tenga claro cómo explicar su experiencia, estudios, habilidades y qué tipo de puesto está buscando. Una buena presentación puede abrirle una puerta.
- Llegue temprano y sea proactivo: No espere a que los reclutadores se acerquen a usted. Preséntese, haga preguntas y muestre interés por las plazas disponibles.
- Lleve sus documentos importantes: Además del currículum, tenga a mano copias o versiones digitales de títulos, certificaciones, cartas de recomendación u otros documentos que puedan solicitarle.
- Cuide su presentación y actitud: Salude, mantenga contacto visual, sea amable y muestre seguridad al hablar. La primera impresión puede ser tan importante como su currículum.