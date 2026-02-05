¿Busca trabajo en Heredia? NOVEX hará feria de empleo por apertura de nueva ferretería

Si usted vive en Heredia y anda buscando trabajo, preste atención. La ferretería NOVEX realizará una feria de empleo para contratar personal de cara a la apertura de su nueva tienda en la provincia.

La actividad se desarrollará el miércoles 11 de febrero de 2026, en el Centro Cultural Omar Dengo, en Heredia.

El horario de atención será de 9 a. m. a 2 p. m., por lo que se recomienda llegar con tiempo para entregar la documentación y participar en el proceso.

Las personas interesadas deben llevar su currículum completo en físico el mismo día de la feria.

La jornada se organiza en coordinación con la Municipalidad de Heredia y forma parte del proceso de reclutamiento para distintos puestos dentro de la nueva ferretería.

NOVEX, bajo el lema “¡Más que una ferretería!”, continúa su crecimiento en el país y abre la puerta a nuevas oportunidades laborales para quienes deseen formar parte de su equipo en la nueva sede ubicada en San Francisco de Heredia.

la feria de empleo será el 11 de febrero. (novex/Novex)

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve varios currículums impresos: No llegue con uno solo. Lleve varias copias limpias y bien presentadas. Si puede, guárdelas en una carpeta para que no se arruguen. Vístase formal, aunque el puesto sea operativo: La primera impresión pesa. No necesita traje elegante, pero sí ropa ordenada, limpia y profesional. Investigue las empresas que estarán presentes: No llegue a preguntar “¿qué hacen ustedes?”. Revise antes a qué se dedica la empresa y piense en qué puesto le interesa. Tenga claro qué sabe hacer: Prepárese para responder en pocos segundos:– ¿Qué experiencia tiene?– ¿Por qué deberían contratarlo?– ¿Cuáles son sus fortalezas? Llegue temprano: Las filas pueden ser largas. Si llega temprano, tendrá más tiempo y mejor disposición de los reclutadores. Cuide su actitud: Sonría, haga contacto visual y sea respetuoso. Muchas veces contratan por actitud más que por experiencia.

