¿Busca trabajo en Alajuela? Están contratando oficiales de seguridad de inmediato

Si usted anda buscando brete en Alajuela, ponga atención porque hay contratación inmediata para oficiales de seguridad.

La empresa Grupo Eulen abrió plazas y está recibiendo currículums desde ya para reforzar su equipo en la zona.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Para aplicar, usted necesita:

Tener noveno año aprobado.

Contar con 1 a 2 años de experiencia comprobada en seguridad.

Tener el carnet de seguridad privada y portación al día.

Capacidad para responder ante emergencias y realizar recorridos regulares.

Buen trato y habilidades de atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, horas extra, fines de semana y feriados.

La licencia de moto es opcional, pero puede sumarle puntos.

¿Cómo aplicar?

Si cumple con los requisitos y le interesa la oportunidad, puede enviar su currículum al WhatsApp 7011-7706. Importante: solo se reciben mensajes.

La empresa busca personas responsables, con experiencia y listas para incorporarse de inmediato. Si usted quiere estabilidad y ya tiene los permisos al día, esta puede ser su oportunidad de empezar cuanto antes.

Los puestos son para trabajar en Alajauela. (captura /empleo)

Consejos para aplicar a una vacante: