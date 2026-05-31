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¿Busca trabajo? Empresa de dispositivos médicos hará feria de empleo para contratar operarios

La actividad se realizará en San José y está dirigida a personas migrantes con permiso laboral vigente que residan en la Gran Área Metropolitana

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Por Fabiola Montoya Salas
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Las personas interesadas deben llevar todos los documentos impresos. (IA /IA)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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