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¿Busca trabajo? Empresa abre feria virtual para contratar personal en el aeropuerto Juan Santamaría

La empresa ACSI Aviation Security está reclutando agentes de seguridad de medio tiempo para laborar en el sector aeroportuario

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Por Fabiola Montoya Salas
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Se aplica por medio del código QR. captura (empleo /cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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