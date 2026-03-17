¿Busca trabajo? Empresa abre feria virtual para contratar personal en el aeropuerto Juan Santamaría

Si usted anda buscando trabajo y vive en Alajuela, Heredia o zonas cercanas, ponga atención porque esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo.

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La empresa ACSI Aviation Security anunció una feria virtual de empleo para contratar agentes de seguridad que trabajen en el área del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

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El puesto disponible es para agentes de seguridad de medio tiempo, una posición clave para resguardar a miles de pasajeros que transitan a diario por la terminal aérea.

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La empresa busca reforzar su equipo con personas comprometidas y que cumplan con ciertos requisitos básicos.

Requisitos principales:

Curso Básico de Seguridad Privada.

Carnet de agente de seguridad (deseable).

Huellas dactilares y examen psicológico vigentes.

Noveno año aprobado o en curso.

Vivir en Alajuela, Heredia o zonas cercanas al aeropuerto.

Uno de los puntos más importantes es que, para aplicar, usted debe completar el formulario escaneando el código QR que aparece en la imagen de la convocatoria.

Esta oportunidad está dirigida especialmente a personas con experiencia en seguridad o que quieran desarrollarse en el ámbito aeroportuario, un sector que ofrece estabilidad y crecimiento profesional.

Además, formar parte de este equipo implica trabajar directamente en uno de los puntos más importantes del país en temas de transporte y turismo.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Sea claro y vaya al punto: Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.

2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.

3. Cuide la ortografía y la presentación: Errores ortográficos o un documento desordenado pueden dejarlo fuera del proceso de inmediato. Use un formato limpio, profesional y fácil de leer.

4. Adapte el currículum al puesto: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste su perfil y experiencia según lo que pide la empresa. Resalte lo que más se relacione con esa vacante.

5. Incluya datos de contacto actualizados: Asegúrese de que su número de teléfono y correo electrónico estén correctos. Use un correo profesional, preferiblemente con su nombre y apellido.