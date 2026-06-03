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¿Busca trabajo? Almacenes El Rey contratará personas para su nueva tienda en Guadalupe

La empresa realizará una feria de empleo presencial y busca cajeros, dependientes, oficiales de seguridad y cocineras para su próxima apertura

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Por Fabiola Montoya Salas
Más de 300 vacantes disponibles en feria de empleo de Almacenes El Rey. También se puede aplicar en línea.
Almacenes El Rey contratará 164 personas para su nueva tienda en Guadalupe. (Cortesía /Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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