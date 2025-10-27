A.S. Protección busca personal en feria de empleo en City Mall

Si anda en busca de trabajo, esta es su oportunidad. La empresa A.S. Protección, especializada en servicios de seguridad, participará en una feria de empleo este martes 28 de octubre, en el City Mall de Alajuela, donde estará recibiendo currículos y entrevistando a personas interesadas en formar parte de su equipo.

La feria de empleo será este martes 28 de octubre. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

La actividad se realizará de 8:00 de la mañana a 2:00 p.m., en el parqueo H1, segundo piso del centro comercial. Durante la jornada, los reclutadores de la compañía estarán brindando información sobre los puestos disponibles, los requisitos y las condiciones laborales.

La feria de empleo de ASProtección será este martes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Captura (captura /captura)

La empresa es reconocida por su compromiso con la mejora continua y la gestión de riesgos. Antes de iniciar cualquier servicio, la compañía realiza un análisis de riesgo en el sitio, con el fin de garantizar la seguridad del cliente y del personal operativo. Además, como parte de su sistema de mejora continua, genera reportes de gestión de riesgos y reportes de incidentes de manera periódica, con el objetivo de fortalecer sus procesos y ofrecer un servicio de calidad.

Si desea aplicar a alguno de los puestos o conocer más sobre la empresa, puede acercarse directamente a su stand en la feria. Los representantes de A.S. Protección estarán recibiendo currículos y resolviendo dudas sobre los diferentes perfiles que buscan incorporar.

Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y desean integrarse a una empresa que promueve la capacitación, la seguridad y el crecimiento profesional de sus colaboradores.

Tres consejos para ir a una feria de empleo

1. Lleve su currículo actualizado e impreso: Aunque muchas empresas reciben solicitudes digitales, siempre es recomendable llevar varias copias físicas del currículo, bien presentadas y sin errores. Asegúrese de incluir su número de teléfono y correo electrónico activos.

2. Cuide su presentación personal: La primera impresión cuenta. No es necesario ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y adecuada. Una imagen profesional puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

3. Prepare un discurso breve sobre usted: Antes de llegar, practique una presentación corta (de unos 30 segundos) en la que resuma quién es, su experiencia principal y qué tipo de puesto busca. Esto demuestra seguridad, claridad y preparación ante los reclutadores.