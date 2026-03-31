Arby’s abrió vacantes y busca personal con experiencia

Si usted tiene experiencia en restaurantes de comida rápida o servicio al cliente, esta puede ser una oportunidad que le interese bastante.

La cadena Arby’s anunció que está en proceso de reforzar su capital humano y abrió la puerta para recibir currículums de personas con experiencia en el sector, especialmente de quienes recientemente se quedaron sin trabajo.

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Por medio de un mensaje público, la empresa destacó que reconoce el valor del personal que ha trabajado en la industria de alimentos y dejó claro que busca sumar ese talento a sus restaurantes actuales y también a sus próximas aperturas.

“En Arby’s creemos en el valor de las buenas manos”, indicó la marca en su comunicado.

Además, la empresa hizo una mención directa a los excolaboradores de Pollo Granjero, a quienes les reconoció “su valioso aporte al sector y la calidad de su trabajo diario”.

Según detallaron, admiran la entrega de ese personal y consideran que su experiencia puede seguir creciendo dentro de la compañía.

“Estamos reforzando nuestro capital humano y queremos que sepan que nuestras puertas están abiertas”, agregó la cadena.

La invitación está dirigida a personas que deseen aplicar tanto para los restaurantes que ya están funcionando como para futuras aperturas que tiene proyectadas la empresa.

Quienes estén interesados en postularse pueden enviar su currículum al correo electrónico: reclutamiento@aegroupcr.com.

Este tipo de anuncios suele generar bastante movimiento, especialmente entre personas que ya cuentan con experiencia en cocina, cajas, atención al cliente, limpieza, despacho de pedidos y operación de restaurantes.

Así que si usted anda buscando trabajo o conoce a alguien que pueda aprovechar la oportunidad, vale la pena pasarle el dato.