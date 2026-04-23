Aproveche estas becas que sí lo ponen a trabajar rápido y sin pagar un cinco

Si usted anda buscando trabajo y vive en Cartago, esto le puede cambiar el panorama. Hay becas disponibles para capacitarse en pocos meses y entrar a una de las industrias que más empleo genera en el país.

Las oportunidades para conseguir trabajo en Cartago siguen creciendo y ahora hay una opción concreta para quienes no tienen empleo.

El Instituto TECNIA confirmó que extenderá durante todo el 2026 sus programas de formación técnica en la provincia, como parte del programa Empléate.

¿La razón? La alta demanda de personal en la industria médica, uno de los sectores que más trabajo genera en Costa Rica.

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Actualmente, este sector suma más de 58.000 empleos directos a nivel nacional, impulsado en gran parte por empresas ubicadas en zonas francas, especialmente en Cartago, donde cada vez se necesita más personal capacitado.

Estas becas buscan capacitar personas sin empleo en Cartago. (Instituto TECNIA/Instituto TECNIA)

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Por eso, se están habilitando más de 70 cupos mensuales dirigidos a personas que no tienen trabajo y quieren capacitarse rápido.

Las becas están pensadas para mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años. Los cursos duran entre dos y tres meses y se imparten de forma presencial en el centro de Cartago.

Pero no es solo estudiar

Quienes entren al programa reciben el 100% de la beca, además de apoyo para transporte, alimentación y acompañamiento para conseguir trabajo una vez que terminan.

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Este instituto en los últimos cinco años, más de 1.500 personas se han graduado de estos programas y cerca del 75% logró colocarse en el mercado laboral, muchos en cuestión de semanas.

Según explicó Alejandra Vargas, directora ejecutiva del instituto, la decisión de extender el programa responde a lo que están pidiendo las empresas.

“Debido a la creciente demanda de talento técnico por parte de las empresas, especialmente en Cartago, hemos decidido extender estos programas durante lo que resta del 2026, con el objetivo de que más personas puedan formarse y encontrar una oportunidad laboral en el menor tiempo posible”, señaló.

Aunque el enfoque principal está en Cartago, también hay programas en otras zonas del país en áreas como turismo, inglés, logística, servicio al cliente y procesos productivos.

Si le interesa, puede aplicar en el sitio web oficial tecnia.cr, escribir al correo info@tecnia.cr o llamar a los teléfonos 6087-4450 y 4002-1470 para más información.