¿Anda buscando trabajo? San José tendrá una megaferia de empleo y capacitación para mayores de 18 años

La feria de empleo será el 17 de abril.

Si usted anda pulseándola para encontrar trabajo o quiere prepararse mejor para entrar al mercado laboral, ponga atención porque en San José se realizará una feria que podría abrirle una puerta importante.

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La Municipalidad de San José y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) organizarán la Feria de Promoción para el Empleo y la Formación, una actividad pensada para acercar oportunidades laborales y de capacitación a personas mayores de 18 años.

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La feria será el viernes 17 de abril, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la explanada norte del edificio José Figueres Ferrer de la Municipalidad de San José, así como en el costado oeste del Mercado de Mayoreo.

Según la información compartida por los organizadores, quienes asistan podrán encontrar opciones de empleo y formación en áreas como salud, servicios sociales, hospitalidad y gastronomía, finanzas, servicios administrativos, manufactura, procesos productivos, educación, recursos humanos y tecnología.

Además, también habrá vacantes para puestos más operativos y de alta demanda, entre ellos guardas de seguridad, repartidores, personal administrativo y otros perfiles que suelen ser buscados constantemente por las empresas.

Uno de los puntos llamativos de la actividad es que no solo se enfocará en personas que buscan trabajo de inmediato, sino también en quienes desean capacitarse para mejorar su perfil profesional y tener más posibilidades de colocarse.

Este tipo de ferias se han convertido en una herramienta importante para miles de personas que buscan empleo, especialmente en momentos en los que muchas empresas siguen reclutando personal en áreas operativas, administrativas y de servicio.

Si usted piensa ir, lo más recomendable es que llegue con tiempo, lleve su currículum actualizado y, si puede, también una versión digital para facilitar cualquier proceso de aplicación.

Porque al final, una feria como esta puede ser justo el empujón que muchas personas necesitan para volver a empezar o encontrar una mejor oportunidad.