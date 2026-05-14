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¿Anda buscando trabajo? Feria ofrecerá 8.000 puestos y hasta becas en inteligencia artificial

Más de 100 empresas estarán en Talent Costa Rica con oportunidades laborales y de formación este viernes en el Centro de Convenciones

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Por Fabiola Montoya Salas
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
La feria Talent Costa Rica reunirá a más de 100 empresas. (Cortesía/Fidélitas)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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