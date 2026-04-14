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¿Anda buscando trabajo? Feria en Alajuela ofrece puestos para promotores de marca

La actividad será este jueves en el centro de Alajuela y usted puede llegar con su currículum en mano

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Por Fabiola Montoya Salas
feria de empleo en heredia
Le contamos detalles de la feria de empleo. Foto de referencia.







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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