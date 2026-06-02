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¿Anda buscando trabajo? Feria de empleo en Montes de Oca ofrecerá 250 vacantes este miércoles

La actividad reunirá a 20 empresas, tendrá oportunidades para distintos niveles académicos y contará con talleres gratuitos para mejorar su currículo y prepararse para entrevistas

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria de empleo se realizará este 3 de junio en el Centro de la Cultura de San Pedro de Montes de Oca. (cortesía /cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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