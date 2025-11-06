¿Anda buscando trabajo? Esta empresa contratará personal en feria de empleo en Alajuela

Si está buscando trabajo, preste atención: la empresa Maderas Cultivadas de Costa Rica realizará una feria de empleo este lunes 10 de noviembre en Alajuela centro, con puestos disponibles en distintas áreas, desde ventas hasta labores en bodega y producción.

La feria de empleo de Maderas Cultivadas de Costa Rica se realizará este lunes en Alajuela Centro. (cortesía )

La compañía Maderas Cultivadas de Costa Rica, dedicada a la industria maderera y de productos derivados, anunció la feria con el objetivo de incorporar nuevo personal a su equipo de trabajo.

El evento se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre, en Alajuela Centro; específicamente en Casa Rosada, frente al Parque Central, en horario de 8 de la mañana a 3 p.m.

Entre las plazas que estarán disponibles se encuentran:

Asesores de proyectos

Asesores de ventas

Bodegueros

Montacarguistas

Cortadores (de melamina, madera y otros materiales)

(de melamina, madera y otros materiales) Tapeteadores

Dependientes

La empresa destacó que los interesados deben presentar su currículum, ya sea impreso o en formato digital, el día de la actividad.

Esta actividad busca atraer perfiles con experiencia o interés en el sector de la madera, carpintería, diseño y atención al cliente, áreas en las que la compañía mantiene una constante demanda de talento.

La empresa ofrece puestos en áreas como ventas, proyectos, bodega y producción. (cortesía /cortesía)

Consejos para ir a una feria de empleo: