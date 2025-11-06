Empleo noticias

¿Anda buscando trabajo? Esta empresa contratará personal en feria de empleo en Alajuela

La compañía Maderas Cultivadas de Costa Rica abrirá sus puertas a nuevos talentos con una feria que reunirá a quienes buscan una oportunidad laboral estable

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando trabajo, preste atención: la empresa Maderas Cultivadas de Costa Rica realizará una feria de empleo este lunes 10 de noviembre en Alajuela centro, con puestos disponibles en distintas áreas, desde ventas hasta labores en bodega y producción.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.