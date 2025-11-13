¿Anda buscando trabajo? Empresa de seguridad tiene plazas disponibles en Heredia

Si usted está sin trabajo y anda buscando una oportunidad en Heredia, esta podría ser su gran chance. La empresa Aforza Cash Logistics está reclutando oficiales de instalaciones, tanto hombres como mujeres, para trabajar en la zona de La Valencia de Heredia.
Entre los requisitos está tener al día (o estar tramitando) los carnets de seguridad privada, lo cual incluye el curso teórico-práctico, huellas y examen psicológico.
Además, la empresa pide que los interesados residan cerca de la zona y que cuenten con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
Si usted cumple con los requisitos y quiere aplicar, solo debe enviar su currículum al WhatsApp 8305-2424 e indicar la plaza.
Esta empresa se dedica al transporte y seguridad de valores, por lo que requiere personal responsable, puntual y comprometido.
Consejos claros y útiles para aplicar a un puesto en línea:
- Lea bien la oferta antes de postular: Revise los requisitos, funciones y ubicación para asegurarse de que realmente calza con el puesto. Aplicar sin cumplir lo básico solo le hace perder tiempo.
- Adapte su currículum: No envíe el mismo CV para todo. Resalte la experiencia o habilidades que tengan relación directa con el trabajo que desea.
- Sea claro en su mensaje: Si el contacto es por correo o WhatsApp, indique su nombre completo, el puesto al que aplica y adjunte su CV. Un mensaje educado y breve da buena impresión.
- Verifique la seriedad del anuncio: Antes de compartir datos personales, confirme que la oferta provenga de una empresa o reclutador legítimo.
- Cuide su presentación digital: Antes de aplicar, revise sus redes sociales y su correo electrónico. Use una dirección profesional y evite publicaciones que puedan generar una mala imagen; muchas empresas revisan el perfil en línea de los candidatos antes de contactarlos.