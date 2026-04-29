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¿Anda buscando trabajo? El Rey abrió varios puestos y promete atractivos beneficios

La reconocida cadena de almacenes tiene vacantes en diferentes áreas y ofrece oportunidades de crecimiento, salario competitivo y hasta día libre por cumpleaños

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Por Fabiola Montoya Salas
Crecimiento comercial en Cartago
El Rey tiene varios puestos de trabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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