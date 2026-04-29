¿Anda buscando trabajo? El Rey abrió varios puestos y promete atractivos beneficios

El Rey tiene varios puestos de trabajo.

Si usted anda buscando trabajo y quiere una oportunidad en una empresa reconocida, esta información le puede interesar.

Almacenes El Rey anunció que tiene varias vacantes abiertas para personas que quieran formar parte de su equipo de trabajo en distintas áreas.

La cadena de tiendas publicó las plazas disponibles por medio de su plataforma oficial de reclutamiento y actualmente busca personal para diferentes puestos.

Entre las vacantes destacan cargos como gestor comercial, comprador, analista de precios, analista de procesos, jefe de inventarios, cajeros y dependientes, entre otros.

Hay puestos para distintos perfiles

Los requisitos cambian dependiendo del puesto al que usted quiera aplicar.

Sin embargo, para algunas plazas la empresa solicita requisitos como primaria completa, experiencia mínima de un año, disponibilidad inmediata y horarios flexibles.

La compañía también asegura que ofrece varios beneficios para quienes logren quedarse con el puesto.

Entre ellos destacan salario competitivo, buen ambiente laboral, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y hasta día libre por cumpleaños.

Además, algunos colaboradores podrían recibir merienda dependiendo del horario de trabajo.

Acá le contamos cómo puede aplicar a los empleos del El Rey. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo puede aplicar?

Si usted está interesado en formar parte de El Rey, debe ingresar a la página oficial de reclutamiento de la empresa.

Una vez dentro del sitio podrá revisar todas las vacantes disponibles y seleccionar la que más le interese.

Luego deberá presionar el botón rojo que dice “aplicar” para comenzar el proceso de aplicación.

Posteriormente, tendrá que completar información personal como nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y experiencia laboral.

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Consejos antes de aplicar

Si usted está buscando trabajo, recuerde que pequeños detalles pueden marcar la diferencia durante un proceso de contratación.

Procure tener su currículum actualizado y sin errores ortográficos. Además, es recomendable guardarlo también en formato digital para enviarlo fácilmente en caso de que se lo soliciten.

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Otro consejo importante es cuidar su presentación personal y llegar puntual si es llamado a entrevista.

Recuerde además que en la sección de empleo de La Teja usted puede encontrar constantemente nuevas ofertas laborales, ferias de empleo y consejos para mejorar sus oportunidades de conseguir trabajo.