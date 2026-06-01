¿Anda buscando trabajo? Correos de Costa Rica realizará feria de empleo con plazas fijas

Acá le contamos todos los puestos de trabajo.

Correos de Costa Rica anunció una feria de empleo en la que estará reclutando personal para varios puestos y promete plazas fijas, salario competitivo y todas las garantías laborales.

La actividad se llevará a cabo el próximo 6 de junio en el Centro de la Cultura de San Pedro de Montes de Oca, en horario de 9 a.m. a 3 de la tarde.

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Durante la feria, la institución estará recibiendo candidatos para diferentes áreas de trabajo, entre ellas mensajería, operaciones, procesos y ventas.

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Las vacantes disponibles son para los siguientes puestos:

Mensajeros en carro.

Mensajeros en motocicleta.

Auxiliar postal.

Operario de procesos.

Gestor de ventas.

Correos de Costa Rica destacó que las plazas son fijas y que las personas contratadas contarán con todas las garantías laborales correspondientes.

Además, señalaron que ofrecen estabilidad laboral y un salario competitivo para quienes logren incorporarse a la institución.

La feria representa una oportunidad para quienes desean incorporarse a una empresa con presencia en todo el país y que constantemente requiere personal para fortalecer sus operaciones logísticas y de atención al cliente.

Si usted está interesado, puede acercarse directamente al Centro de la Cultura de San Pedro de Montes de Oca el próximo sábado y conocer más detalles sobre los requisitos de cada puesto.

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Tres consejos para aprovechar la feria:

Lleve varias copias de su currículum: Aunque algunas empresas reciben documentos digitales, siempre es recomendable contar con versiones impresas. Vístase de manera profesional: La primera impresión cuenta y podría marcar la diferencia frente a otros candidatos. Prepárese para una entrevista rápida: Investigue sobre la empresa y tenga claras sus fortalezas, experiencia y expectativas laborales.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo y hasta consejo laborales.