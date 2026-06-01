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¿Anda buscando trabajo? Correos de Costa Rica realizará feria de empleo con plazas fijas

La actividad se realizará este viernes en Montes de Oca y ofrecerá oportunidades laborales con todas las garantías de ley

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Por Fabiola Montoya Salas
CCR
Acá le contamos todos los puestos de trabajo. (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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