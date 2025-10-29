Empleo noticias

¡Almacenes El Rey anda buscando personal! Estas son las vacantes disponibles

Si usted anda sin trabajo, esta puede ser su oportunidad de entrar a Almacenes El Rey

Por Fabiola Montoya Salas

¿Sin trabajo? Entonces aliste el currículum, porque Almacenes El Rey tiene varias vacantes disponibles y están buscando personal para reforzar su equipo en el Coyol de Alajuela.








