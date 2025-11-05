Empleo noticias

Aliss busca personal para todas sus tiendas en Costa Rica

Si anda sin trabajo o quiere un cambio, esta puede ser su oportunidad: la cadena Aliss está reclutando cajeros y cajeras con experiencia

Por Fabiola Montoya Salas

La reconocida tienda Aliss anda buscando personal para reforzar sus equipos en todas las sucursales del país, así que si tiene experiencia en cajas y anda detrás de una oportunidad laboral, ponga atención porque esta puede ser la suya.








Fabiola Montoya Salas

