Aliss busca personal para todas sus tiendas en Costa Rica

La reconocida tienda Aliss anda buscando personal para reforzar sus equipos en todas las sucursales del país, así que si tiene experiencia en cajas y anda detrás de una oportunidad laboral, ponga atención porque esta puede ser la suya.

Aliss tiene tiendas en varias provincias y busca personal para todas ellas.

La empresa anunció que está reclutando cajeros y cajeras para sus diferentes puntos de venta y que las personas interesadas pueden aplicar de inmediato.

Uno de los principales requisitos es contar con experiencia comprobable de al menos un año en el manejo de cajas, además de conocer sobre datáfonos, facturación electrónica, arqueos, cierres y manejo de efectivo, incluyendo dólares.

La empresa busca personal para todo el país. (Cortesía Aliss)

También piden que los candidatos tengan excelente servicio al cliente, disponibilidad inmediata y flexibilidad de horarios, ya que los puestos requieren rotación y atención directa al público.

Si cumple con el perfil, puede enviar su currículum al correo reclutamiento.cr@aliss.com, indicando en el asunto cajero y la ubicación de la tienda de su interés.

La cadena de tiendas Aliss es conocida por ofrecer una amplia variedad de productos de moda, decoración, hogar y artículos de temporada, y se encuentra presente en varios puntos del país, por lo que la convocatoria aplica para varios lugares.