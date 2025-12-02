Zaguatón 2025 procura alimento para miles de perritos; conozca cómo ayudar

Más de 2000 perros se encuentran en Territorio de Zagates y necesitan alimento. (Archivo/La Nación).

Hyundai Grupo Q realizará el Zaguatón Navideño 2025 del 2 al 31 de diciembre para apoyar a Territorio de Zaguates y Cuna de Campeones, dos refugios que atienden a miles de perros y enfrentan el altos costos del alimento.

Las donaciones se recibirán en las sucursales en La Uruca, Lindora, Ayarco, Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Guápiles. Por cada kilo donado, Hyundai aportará otro kilo, y si es de Balance, sumará uno adicional. La meta es superar las 12 toneladas de años anteriores.

“La combinación de abandono creciente, costos más altos de alimentos y refugios operando a capacidad máxima ha encendido alarmas en Territorio de Zaguates y Cuna de Campeones, dos de los proyectos de rescate más activos del país”, dice el comunicado de Hyundai.

Territorio de Zaguates requiere 6.000 kilos semanales para sus casi 2.000 perros. Cada animal implica un costo de ¢18.000 por semana. “El Zaguatón llega en un momento crítico. Este apoyo puede marcar la diferencia entre sostener nuestra operación o vernos obligados a reducir alcance”, dijo su fundadora, Lya Battle.

Territorio de Zaguates requiere 6.000 kilos semanales para sus casi 2.000 perros. (Cortesía Zaguatón)

Cuna de Campeones ha atendido a más de 1.500 animales desde el 2023 en comunidades vulnerables. Su fundador, Kevin Arguello, advierte de que “hay perros que dependen literalmente de si esta campaña logra su meta”.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en las sucursarles de Hyundai. Se aceptan donaciones de cualquier marca, tamaño o etapa de vida, siempre que vengan en empaques cerrados y en buen estado. También pueden hacerse vía Territorio Express (WhatsApp 8544-7676).

