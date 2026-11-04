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El País

‘Ya los tenemos identificados’: la frase de Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, que llevó a la Sala IV a condenar al Estado

Sala IV calificó de amenaza las palabras de Gabriel Aguilar sobre opositores identificados por atentar contra libertad de opinión y disidencia

La decisión del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, de poner fin al convenio que permitía realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios, tendrá un efecto dominó en los costos del Poder Judicial.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, fue objeto de un recurso de amparo por afirmar que el Gobierno tenía identificadas a personas opositoras. La Sala IV consideró que sus declaraciones amenazaron la libertad de opinión política. Jose Cordero
Juan Fernando Lara Salas

Por mayoría, la Sala IV juzgó que las palabras de Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz, sobre tener identificados a opositores políticos tuvieron un efecto inhibitorio sobre la libertad de opinión política y el derecho a la disidencia.

Por ello, condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por las declaraciones de Aguilar Vargas, quien aseguró que el Gobierno tenía “identificados” a opositores políticos, según el expediente 26-29621-0007-CO resuelto el 29 de octubre pasado.

La mayoría de los magistrados constitucionales consideró que es legítimo que existan personas con opiniones contrarias al gobierno conforme al artículo 28 de la Constitución, según el cual, nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.