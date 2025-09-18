Waze hizo este cambio en una ruta tras petición de un alcalde de Costa Rica

La aplicación Waze emitió en sus registros de navegación una advertencia de paso por una ruta cantonal de Turrialba, tras solicitud del alcalde.

La solicitud que hizo un alcalde de la provincia de Cartago a la aplicación Waze tuvo una pronta respuesta.

Carlos Hidalgo Flores, cabeza del ayuntamiento de Turrialba pidió a la aplicación de navegación que modificara su sistema para advertir a los conductores que la ruta por la zona de Colorado es exclusivamente para vehículos livianos.

Este miércoles la aplicación ya mostraba la nueva advertencia después de que el alcalde envió una nota al equipo de edición de mapas y soporte de usuarios de Waze Costa Rica. La petición buscaba eliminar la ruta del mapa o, al menos, advertir sobre su peligrosidad para evitar que vehículos pesados la utilicen como atajo ante el cierre de la ruta 32.

La calle municipal 3-05-017, que conecta Turrialba Centro con la ruta nacional 10, presenta pendientes y curvas peligrosas para camiones y tráileres. Muchos conductores foráneos desconocían estas condiciones y se guiaban únicamente por las indicaciones de Waze.

“Ya hemos puesto alertas en la aplicación y hemos revisado en su totalidad la Calle Colorado de punto a punto”, respondió la empresa al alcalde en su respuesta oficial.

La compañía solicitó a los usuarios confirmar las alertas cuando transiten por la zona para validar el sistema de advertencias. Hidalgo agradeció la pronta atención de Waze Costa Rica y expresó su expectativa de que los conductores de vehículos pesados ya no circulen por esa vía.

Paralelamente, la Municipalidad colocó rótulos preventivos que prohíben el paso de camiones en la zona, como medida complementaria de seguridad vial.