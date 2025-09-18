El País

Waze hizo este cambio en una ruta tras petición de un alcalde de Costa Rica

Advertencia procura evitar circulación de vehículos pesados

Por Christian Montero
La aplicación Waze emitió en sus registros de navegación una advertencia de paso por una ruta cantonal de Turrialba, tras solicitud del alcalde.
La aplicación Waze emitió en sus registros de navegación una advertencia de paso por una ruta cantonal de Turrialba, tras solicitud del alcalde.







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

