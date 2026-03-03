¡Vuelve Antorcha! Le contamos todo sobre el regreso del programa de conocimientos y en qué canal se verá

El programa Antorcha regresa para probar el conocimiento de colegiales. Espacio volverá a la televisión el 22 de marzo.

El programa educativo Antorcha, que nació en los años 80, regresa a la televisión. Estudiantes de colegios públicos llegarán a probar todos sus conocimientos a este espacio a partir del 22 de marzo. En total, se emitirán siete programas.

Durante su retorno, el espacio se transmitirá por canal 13 y además vuelve con la novedad de que tendrá presencia en redes sociales mediante el trabajo de creadores de contenido. Antorcha será conducido por la presentadora Verónica González.

Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), resaltó la importancia de que el conocimiento vuelva a emocionar. Motivó a los estudiantes participantes y reconoció que con solo ser parte del programa son ganadores.

“Hoy el país volverá a encender su antorcha y vamos a mantenerla viva”, comentó Esmirna Sánchez Salmerón, presidenta Ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Los colegiales participantes

En esta nueva entrega, Antorcha recicbirá a colegios de alta población. Entre los participantes estarán: Liceo de San Antonio, Colegio de Cedros, Liceo de Escazú, Liceo de Aserrí, Liceo José Joaquín Vargas Calvo, Liceo Rodrigo Facio, Liceo Calle Fallas, Liceo de Pavas y Liceo del Sur.

Para la competencia de conocimiento, los nueve centros educativos se dividirán en tres grupos y se enfrentarán durante los siete programas.

Además, esta edición ofrecerá presentaciones culturales de cada una de las instituciones participantes.

Luego de cada programa, se publicará un podcast.

El programa Antorcha se dejó de transmitir en el 2011, sin embargo, en el 2015 regresó a la televisión con una temporada.

El retorno de Antorcha es parte de una alianza entre el Ministerio de Educación Pública, del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), del Sistema Nacional de Radio y Televisión y del Banco de Costa Rica (BCR).

Noticia en desarrollo