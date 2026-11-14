Vuelos en EE. UU. se reanudan tras suspensión nacional pero aún habrá demoras y cancelaciones

Nueva York. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró este sábado que es seguro volar y que las operaciones aéreas comienzan a regresar a la normalidad, luego de la suspensión nacional de despegues que afectó a cientos de miles de pasajeros el viernes.

“Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de sus posiciones de estacionamiento, rodando hacia las pistas y despegando, y es seguro volar”, afirmó Duffy en una actualización publicada en su cuenta de la red X.

Sin embargo, advirtió que los viajeros todavía enfrentarán algunas demoras y cancelaciones.

Las aerolíneas deben reorganizar sus itinerarios y trasladar aeronaves y tripulaciones a los aeropuertos donde más se necesitan, después de varias horas de interrupción de las operaciones.

Duffy recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos mediante NAS Status, la herramienta pública de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que permite revisar las incidencias y restricciones del Sistema Nacional del Espacio Aéreo estadounidense.

La plataforma presenta información sobre demoras en llegadas y salidas, cierres aeroportuarios, suspensiones temporales de despegues y medidas para escalonar las salidas de los aviones cuando un aeropuerto enfrenta limitaciones operativas.

Al ingresar en los detalles de cada incidencia, los usuarios pueden consultar sus motivos, el período de aplicación y, según el tipo de restricción, la demora promedio prevista o la posibilidad de que se extienda.

La herramienta permite conocer las condiciones operativas de los aeropuertos y las rutas, pero no sustituye la consulta directa del estado del vuelo con la aerolínea correspondiente.

Falla de comunicaciones provocó caos

La reanudación de este sábado vino después de que una falla masiva de las comunicaciones obligara a suspender los despegues en todo Estados Unidos durante varias horas el viernes.

La interrupción se prolongó alrededor de cuatro horas y la FAA levantó la suspensión a las 7:15 p.m. del viernes en Costa Rica, después de restablecer la funcionalidad de las instalaciones de control de tráfico aéreo.

El incidente provocó la cancelación de casi 6.000 vuelos, incluidas algunas rutas internacionales, de acuerdo con datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware.

La situación dejó a cientos de miles de pasajeros varados en los aeropuertos, donde muchos tuvieron que buscar alternativas de transporte o intentar conseguir nuevos espacios en vuelos posteriores.

Here’s the latest: Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly. We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery. You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most. Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible. To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public. We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

El Gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el problema a deficiencias en equipos de telecomunicaciones antiguos utilizados para gestionar el tráfico aéreo.

Duffy explicó que el sistema todavía depende de interruptores y enrutadores con varias décadas de antigüedad, así como de líneas de cobre instaladas desde los años ochenta.

Según el funcionario, esos equipos se sobrecargaron y provocaron la interrupción generalizada.

El secretario había solicitado el jueves al Congreso $30.100 millones para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo. Después de levantarse la suspensión, insistió en la necesidad de aprobar esos recursos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que las autoridades no encontraron evidencia de que el incidente fuera producto de un ciberataque o de un ataque mediante inteligencia artificial.

Aunque la FAA restableció las operaciones, la recuperación de los itinerarios depende ahora de que las aerolíneas logren reubicar sus aeronaves y tripulaciones y atender a los pasajeros afectados por las cancelaciones.