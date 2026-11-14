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El País

Vuelos en EE. UU. se reanudan tras suspensión nacional pero aún habrá demoras y cancelaciones

Gobierno indicó regreso gradual a la normalidad pero con demoras y cancelaciones mientras aerolíneas reorganizan itinerarios, aviones y tripulaciones

Un avión de carga de China Southern despegó del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Los Ángeles, este viernes 13 de noviembre cuando Estados Unidos puso fin a una inusual suspensión de todos los vuelos en los aeropuertos del país que se prolongó durante varias horas.
Un avión de carga de China Southern despegó del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Los Ángeles, este viernes 13 de noviembre cuando Estados Unidos puso fin a una inusual suspensión de todos los vuelos en los aeropuertos del país que se prolongó durante varias horas. APU GOMES

AFP y Juan Fernando Lara Salas