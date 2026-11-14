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El Mundo

Estados Unidos reanuda vuelos tras falla que paralizó aeropuertos y provocó casi 6.000 cancelaciones

Una falla en un antiguo sistema de comunicaciones obligó a suspender los despegues durante casi cuatro horas. Autoridades descartan indicios de un ciberataque

Una falla en el sistema de comunicaciones aéreas de Estados Unidos obligó a suspender los despegues durante casi cuatro horas y provocó la cancelación de cerca de 6.000 vuelos.
Una falla en el sistema de comunicaciones aéreas de Estados Unidos obligó a suspender los despegues durante casi cuatro horas y provocó la cancelación de cerca de 6.000 vuelos. APU GOMES

AFP y Silvia Ureña Corrales