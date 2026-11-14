Estados Unidos reanuda vuelos tras falla que paralizó aeropuertos y provocó casi 6.000 cancelaciones

Nueva York, Estados Unidos. El tráfico aéreo de Estados Unidos sufrió una de sus mayores interrupciones de los últimos años. Una falla en el sistema de comunicaciones obligó a suspender los despegues de vuelos en todo el país durante casi cuatro horas este viernes. La medida dejó a miles de pasajeros varados en los aeropuertos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la suspensión nacional, pero las consecuencias continuaron. Cerca de 6.000 vuelos resultaron cancelados, incluidas rutas internacionales, según datos de la plataforma FlightAware.

La interrupción también provocó retrasos, confusión entre los viajeros y largas filas en las terminales aéreas. Algunos pasajeros incluso tuvieron que abandonar los aviones minutos antes del despegue.

Las autoridades estadounidenses descartaron, de manera preliminar, que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o una acción deliberada contra la infraestructura aérea del país.

Una falla en sistemas antiguos provocó la suspensión

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, atribuyó el problema al deterioro de la infraestructura tecnológica utilizada para gestionar las comunicaciones del tráfico aéreo.

“Este es un problema de un sistema antiguo”, dijo el secretario. “Tenemos conmutadores muy viejos, enrutadores muy viejos”.

“Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.

Duffy señaló que la falla evidenció la necesidad de modernizar los sistemas de control aéreo.

Un día antes del incidente, el secretario solicitó formalmente al Congreso $30.100 millones para actualizar la infraestructura tecnológica encargada de gestionar el tráfico aéreo estadounidense.

Tras la interrupción, el funcionario reiteró la necesidad de aprobar esos recursos para sustituir los equipos antiguos.

Estados Unidos cuenta con uno de los espacios aéreos más transitados del mundo. La interrupción de los despegues afectó rutas nacionales e internacionales. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Una suspensión aérea poco frecuente en Estados Unidos

La paralización llamó la atención por su magnitud. Estados Unidos cuenta con uno de los espacios aéreos más transitados del mundo y una suspensión nacional de despegues constituye una medida excepcional.

De acuerdo con los antecedentes citados por las autoridades, una interrupción similar ocurrió en enero del 2023, cuando una falla en el sistema de notificaciones para pilotos obligó a detener temporalmente las salidas.

El otro antecedente de mayor gravedad se remonta al 11 de setiembre del 2001, después de los atentados terroristas que provocaron el cierre del espacio aéreo estadounidense durante varios días.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades no encontraron evidencia de un ataque informático ni de una operación maliciosa mediante inteligencia artificial.

El funcionario también descartó una relación con la caída global de servicios de Microsoft reportada durante esa misma semana.

Pasajeros enfrentaron cancelaciones y confusión en los aeropuertos

La suspensión generó escenas de congestión en distintas terminales. Las imágenes mostraron salas de espera llenas, aeronaves detenidas y pasajeros en busca de información sobre sus itinerarios.

En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, una pasajera identificada como Tiara Johnson relató a la agencia AFP que su vuelo hacia Orlando sufrió múltiples cambios de horario.

La mujer explicó que inicialmente tenía previsto salir a las 7:55 p. m., pero la aerolínea modificó la hora de partida en varias ocasiones, hasta las 10:30 p. m.

Otros viajeros recibieron explicaciones contradictorias sobre los retrasos. Algunos fueron informados de supuestos problemas meteorológicos, mientras que los paneles electrónicos de los aeropuertos continuaron mostrando operaciones normales.

La confusión también afectó las aplicaciones móviles de las aerolíneas. En algunos casos, las tarjetas de embarque indicaban que los vuelos estaban en camino, pese a que los pasajeros permanecían en tierra.

En el aeropuerto internacional Harry Reid, en Las Vegas, se registraron largas filas de personas que buscaban alquilar vehículos para continuar sus desplazamientos por carretera.

Susan Sardina, una pasajera que pretendía regresar al condado de Orange, en California, contó a AFP que ya estaba dentro del avión cuando la tripulación ordenó el desembarque debido al problema técnico.

Decenas de pasajeros formaron largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos en busca de información y alternativas de viaje tras la suspensión de vuelos. (MARK FELIX/AFP)

Recuperación de los vuelos podría tomar tiempo

Aunque la FAA autorizó nuevamente los despegues después de casi cuatro horas, la normalización de las operaciones aéreas no fue inmediata.

La cancelación de miles de vuelos afectó tanto las conexiones nacionales como algunas rutas internacionales. Las aerolíneas enfrentaron el reto de reorganizar itinerarios, tripulaciones y aeronaves.

La interrupción ocurrió, además, en un periodo cercano al feriado de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor movimiento de pasajeros en Estados Unidos.

Los viajeros afectados quedaron a la espera de nuevas asignaciones de vuelos y soluciones por parte de las aerolíneas.