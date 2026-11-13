Estados Unidos suspende vuelos por ‘razones de seguridad’

Vuelos en diversos aeropuertos de Estados Unidos han sido suspendidos por “circunstancias extraordinarias”, informa la Administración Federal de Aviación (FFA por sus siglas en inglés).

Según el New York Times, la FAA ordenó este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de todos los vuelos, debido a un problema de comunicación que afecta los centros de control del tráfico aéreo del país.

El The New York Times reportó que la FAA justificó la decisión por “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. La instrucción establece que todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la interrupción mediante una publicación en redes sociales.

Duffy indicó que técnicos de la FAA investigaban el incidente y que las autoridades proporcionarían actualizaciones conforme hubiera nueva información.

La FAA no había informado, al momento de la publicación del reporte de The New York Times, cuánto tiempo podría prolongarse la suspensión ni las causas específicas de la interrupción.