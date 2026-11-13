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El Mundo

Estados Unidos suspende vuelos por ‘razones de seguridad’

Aeronaves no pueden despegar, según ordena la Administración de Aviación

Pasajeros costarricenses enfrentan cancelaciones debido al temporal que azota la costa este de los Estados Unidos.
Vuelos cancelados en Estados Unidos. CHARLY TRIBALLEAU

El Universal y Jorge Arturo Mora