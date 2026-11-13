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El País

Estados Unidos suspende despegues en todos sus aeropuertos por falla de comunicaciones; Aeris revisa afectación en Costa Rica

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que técnicos de la FAA investigan el problema. Aeris prepara un reporte sobre las posibles consecuencias para los vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría

Aeropuerto Juan Santamaría
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicaciones en los centros de control aéreo. Rafael Pacheco Granados
Cristian Mora