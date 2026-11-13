Estados Unidos suspende despegues en todos sus aeropuertos por falla de comunicaciones; Aeris revisa afectación en Costa Rica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender los despegues en todos los aeropuertos del país, debido a una falla de comunicaciones que afecta a los centros de control del tránsito aéreo.

La medida fue confirmada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

“La FAA emitió una orden de suspensión de despegues a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos, tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control del tráfico aéreo”, informó Duffy.

El funcionario agregó que los técnicos de la FAA investigan el problema y que las autoridades brindarán actualizaciones conforme dispongan de nueva información.

Por el momento, Duffy no ha precisado el origen de la falla ni cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión de los despegues.

Aeris revisa posible afectación en Costa Rica

En Costa Rica, Aeris, empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informó que está a la espera de un reporte para determinar las posibles afectaciones en las operaciones aéreas.

“Estoy a la espera del reporte de afectación por parte de AERIS. En unos minutos les estaré compartiendo la información”, comunicó un representante de la empresa ante una consulta sobre la situación.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántos vuelos con origen o destino en Costa Rica podrían verse afectados por la medida adoptada en Estados Unidos.

La FAA es la agencia federal encargada de regular la seguridad de la aviación civil estadounidense y supervisar el sistema de control del tránsito aéreo.

La suspensión de despegues ocurre mientras las autoridades estadounidenses investigan la falla de comunicaciones. No se ha informado oficialmente que el incidente esté relacionado con un ciberataque.