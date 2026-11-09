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Sucesos

Avión con 146 personas a bordo genera alerta en aeropuerto Juan Santamaría: este sería el motivo

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al aeropuerto ante las dificultades reportadas en la aeronave

Una aeronave proveniente de Ciudad de Panamá, con 146 personas a bordo, provocó la activación de una alerta 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El avión aterrizó sin inconvenientes.
Una aeronave proveniente de Ciudad de Panamá, con 146 personas a bordo, provocó la activación de una alerta 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El avión aterrizó sin inconvenientes. Cortesía

Sebastián Sánchez y Juan Fernando Lara Salas