Avión con 146 personas a bordo genera alerta en aeropuerto Juan Santamaría: este sería el motivo

Un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá, con 146 personas a bordo, generó una alerta 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Según el Cuerpo de Bomberos, el origen de la emergencia trataría de humo en la cabina.

Aeris, empresa operadora del aeropuerto, confirmó que el avión aterrizó sin contratiempos. Añadió que los equipos correspondientes permanecen atendiendo la situación, de acuerdo con los protocolos de seguridad operacional, que contemplan la activación preventiva de los servicios de respuesta.

La alerta 2 se activa cuando una aeronave presenta dificultades técnicas u operativas que requieren la movilización preventiva de los servicios de emergencia, cuyos equipos se posicionan en las inmediaciones de la pista ante una eventual intervención.

Emergencia en el aeropuerto Juan Santamaría

El Cuerpo de Bomberos remitió tres unidades para atender la emergencia.