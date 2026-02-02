El País

‘Voto desde la esperanza‘: Álvaro Ramos cierra un día intenso de elecciones 2026

El candidato verdiblanco esperará los resultados en el Hotel Crowne Plaza Corobicí

Por Aarón Sequeira y Milton Montenegro

Tras una jornada intensa, que arrancó a las 7 a.m. del domingo y lo llevó a cumplir con varios compromisos, Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, cerró los recorridos en Desamparados.








