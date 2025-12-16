El País

Virus respiratorios han causado muerte de 37 menores en el Hospital de Niños durante 2025

Uno de cada tres fallecimientos son por rinovirus, virus que causa resfriado común

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Los anestesiólogos del Hospital Nacional de Niños dejarán de trabajar después de las 4 p. m. y los fines de semana.
El Hospital Nacional de Niños indicó que el 80% de los fallecidos por virus respiratorios este año tenían otros padecimientos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Virus respiratoriosHospital Nacional de NiñosRinovirus
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.