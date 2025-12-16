Virus respiratorios han causado muerte de 37 menores en el Hospital de Niños durante 2025

El Hospital Nacional de Niños indicó que el 80% de los fallecidos por virus respiratorios este año tenían otros padecimientos.

Entre enero y noviembre de 2025, 37 menores fallecieron en el Hospital Nacional de Niños (HNN) víctimas de virus respiratorios. Cuatro de cada cinco (80%) padecían otras enfermedades.

Además, durante la semana anterior, el centro médico registró una ocupación del 100% en las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales el 81% correspondía a enfermedades respiratorias. Otros servicios médicos, como Infectología, Lactantes mayores y menores tenían un alto porcentaje de pacientes respiratorios.

Por esta razón, las autoridades del centro médico urgen a cuidar a los menores durante estos días festivos, donde suele registrarse un pico en las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que llevan a los pacientes a internamientos.

Para esta época en 2024 habían muerto 48 niños por estas causas.

Perfil de los niños fallecidos

La Unidad de Cuidados Intensivos del HNN está saturada con menores con virus respiratorios. (Canva/Canva)

De acuerdo con un comunicado enviado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los más jóvenes han sido los más vulnerables a las IRAG:

16 (43,24%) de los decesos ocurrieron en menores de un año

12 (32,43%) entre uno y cuatro años

Siete (18,92%) entre 10 y 14 años

Dos (5,41%) entre cinco y nueve años

El virus más letal fue el rinovirus, conocido por producir resfrío común, pero las complicaciones pueden ser mayores en organismos con problemas inmunitarios o defensas inmaduras. Uno de cada tres fallecimientos (32%) fueron causados por este patógeno.

Los análisis de laboratorio no lograron identificar el patógeno causante del 30% de los fallecimientos. Y el 24% fue causado por el virus sincitial respiratorio (VSR).

¿Qué medidas tomar ante los virus respiratorios?

Carlos Jiménez Herrera, director del HNN, recordó que es necesario no exponer a los menores, especialmente a los más pequeños, a espacios muy concurridos. Los lactantes no deben ser llevados a ambientes con alto flujo de personas.

También aconsejó:

Uso de mascarilla en lugares concurridos

Correcto lavado de manos

Esquemas de vacunación completos

Aplicar el protocolo de etiqueta respiratoria y cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar

Evitar el contacto de menores con personas enfermas o fumadores.

El pediatra indicó que es necesario consultar a un médico si los niños presentan: