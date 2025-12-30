Video capta agresión de oficial de la Fuerza Pública contra mujer en parque La Merced

Un video publicado en redes sociales muestra cómo un oficial de la Fuerza Pública le propinó un puñetazo a una mujer. Los hechos ocurrieron en el Parque Braulio Carrillo, conocido como Parque La Merced, frente a la iglesia del mismo nombre, en la capital.

Oficial le propina un puñetazo a mujer en parque La Merced

El video inicia cuando el oficial discute con la mujer. Ambos se ofenden, pues se escucha al hombre que le dice puta a la señora y ella le responde con epítetos semejantes, incluidos algunos contra la progenitora del policía.

Luego de unos segundos, el agente se acerca para darle el golpe a la mujer que se encuentra sentada, y la amenaza de que no lo siga ofendiendo y que no se meta con su madre.

Voceros del Ministerio de Seguridad Pública confirmaron que los hechos ocurrieron en el parque antes mencionado, pero, de momento, no ha sido posible determinar la fecha exacta.

El viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, informó de que se generarán las acciones pertinentes, respetando el debido proceso y analizando el contexto. Posteriormente se determinará si procede alguna acción disciplinaria contra el oficial, aseguró.

No se mencionó si el agente, cuya identidad no trascendió, está suspendido o separado de sus funciones ordinarias.

En abril pasado, otro video que circuló en redes sociales documentó como el conductor de un vehículo fue agredido a patadas por un oficial de la Fuerza Pública, luego de que el primero, al parecer, intentó evadir un retén policial y fue perseguido por una patrulla en Quepos, Puntarenas.