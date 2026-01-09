¿Viaja a Colombia? CCSS habilitó citas para vacunarse contra la fiebre amarilla

La vacunatón contra la fiebre amarilla se realiza en el Estadio Nacional.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitó el sistema de citas para quienes viajan a Colombia antes del 28 de febrero de 2026 y necesitan vacunarse contra la fiebre amarilla, enfermedad de declaración obligatoria por su alto riesgo de transmisión en zonas tropicales.

Los cupos se encuentran disponibles por medio del micrositio www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla, donde las personas deben completar un formulario con sus datos personales, además de elegir la fecha, hora y centro de salud.

El registro requiere nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico (opcional) y fecha del vuelo. La institución anunció que comunicará más adelante la apertura de nuevos espacios para personas que viajen después del 28 de febrero.

El epidemiólogo Elvis Delgado Delgado, de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica, indicó que es obligatorio cumplir ciertos requisitos para acceder a la vacuna, como aplicársela al menos 10 días antes del viaje, presentar una identificación oficial vigente (cédula nacional o de residencia) y el boleto aéreo.

También recomendó mantener actualizados los datos en el EDUS, ya que esto es clave para generar el carné internacional de vacunación, documento exigido en muchos países sudamericanos.

La vacuna está dirigida a personas entre 9 meses y 60 años. En casos especiales, como niños entre 6 y 9 meses, mujeres embarazadas, mujeres en lactancia o mayores de 60 años, la aplicación queda sujeta a valoración médica.

No es necesario estar asegurado para vacunarse. Cualquier persona, sin importar su lugar de residencia o adscripción, puede recibir la dosis en las áreas habilitadas por la institución.