Venado colablanca con fractura fue sacrificado en Alajuela tras ataque de perros de cacería ilegal

El venado colablanca fue hallado herido tras huir de perros. La lesión obligó a una eutanasia humanitaria.

Un venado colablanca hembra juvenil sufrió una fractura en la columna tras, presuntamente, ser perseguido por perros de cacería en un sector de bosque secundario en Pilas de Alajuela, según reportó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El caso fue atendido por funcionarios del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), gracias a una alerta de la comunidad.

Luego de la valoración veterinaria, el equipo determinó que la lesión no permitía ninguna posibilidad de recuperación. En cumplimiento de los protocolos de bienestar animal, se aplicó la eutanasia humanitaria para evitar mayor sufrimiento al ejemplar.

El Minae recordó que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N.° 7317 prohíbe la cacería sin autorización. Esta normativa contempla sanciones como penas de prisión y multas para quienes incurran en esas prácticas. También declara a la vida silvestre como un bien de dominio público y patrimonio nacional, por su valor ecológico, social y cultural.

Según explicó la directora del Área de Conservación Central, Meryll Arias, los venados pueden desplazarse fuera de su hábitat habitual en busca de alimento. Este comportamiento facilita su acercamiento a zonas agrícolas, comunidades y espacios turísticos.

El venado colablanca (Odocoileus virginianus) es una de las especies más tímidas y nerviosas dentro de la familia de los cérvidos. Se alimenta de vegetación y habita en ecosistemas abiertos y boscosos de América. En algunas zonas, su población ha crecido ante la ausencia de predadores, pero las interacciones con seres humanos han provocado situaciones de riesgo para esta especie.

Las autoridades recomiendan a la población consultar las buenas prácticas para la convivencia con fauna silvestre en el sitio oficial de Costa Rica Silvestre: https://costaricasilvestre.go.cr/vecinos-silvestres/venado-cola-blanca/