Venado colablanca con fractura fue sacrificado en Alajuela tras ataque de perros de cacería ilegal

Autoridades del Minae aplicaron eutanasia a una hembra juvenil herida sin posibilidad de recuperación.

Por Damián Arroyo C.
El venado colablanca fue hallado herido tras huir de perros. La lesión obligó a una eutanasia humanitaria.
El venado colablanca fue hallado herido tras huir de perros. La lesión obligó a una eutanasia humanitaria. (Minae/Cortesía)







