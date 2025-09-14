El País

Vecinos se unen para reclamar a Alajuela y Río Cuarto el asfaltado la ruta Nueva Cinchona-Laguna de Hule

Mal estado de la vía, de unos ocho kilómetros, afecta el turismo en la zona donde se ubica la Laguna de Hule. Alajuela tiene ¢300 millones para asfaltar primera parte del tramo

Por Fernanda Matarrita Chaves

Vecinos de Nueva Cinchona, Los Ángeles y Ujarrás, en la provincia de Alajuela, conformaron un comité intercantonal para reclamar a las municipalidades de Alajuela y Río Cuarto el asfaltado de la ruta de Nueva Cinchona y Laguna de Hule que comprende, al menos, ocho kilómetros.








