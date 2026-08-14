Vecinos de Desamparados siguen enfrentando problemas de agua: esta es la nueva razón que dio el AyA

Los faltantes de agua afectan a los barrios del sur desde hace varios días.

A pesar de que desde el jueves se anunció que en horas de la noche se restablecería el servicio de agua potable, este viernes los faltantes continúan en varias comunidades de Desamparados.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que la reparación de la tubería principal, que inicialmente provocó la suspensión entre el miércoles y el jueves, concluyó ayer de forma “exitosa” y que esta se encuentra funcionando correctamente.

Sin embargo, aseguran que durante ese proceso se detectó una salida de agua en un tramo de la tubería antigua que quedó fuera de operación.

“Esta situación está provocando una pérdida de presión que afecta principalmente a Desamparados Centro, Gravilias y El Porvenir, donde el agua no está llegando con la presión suficiente a todos los hogares”, informó la entidad en sus redes sociales.

A pesar de que en esa información se hace referencia a un problema de presión, en los comentarios los usuarios reportan que en algunos barrios llevan más de 24 horas sin líquido.

De acuerdo con el comunicado, actualmente las cuadrillas trabajan para sellar y dejar completamente fuera de servicio esta tubería antigua, con el objetivo de detener la pérdida de agua y permitir que el sistema recupere la presión. Agregaron que una vez concluidas estas labores, el servicio comenzará a normalizarse paulatinamente en los sectores afectados.

Además, en Dos Cercas y San Lorenzo de Desamparados se presentó una fuga que, según el AyA, no está relacionada con la reparación realizada el jueves, por lo que también está siendo atendida este viernes.

Aunque el AyA señala que el problema que se presenta este viernes es de presión, muchos usuarios dicen que del todo no están recibiendo agua. (Ariana Villalobos)

“Si las labores avanzan según lo previsto, se espera finalizar durante horas de la tarde para iniciar el restablecimiento del servicio”, añadieron.

El AyA no informó la cantidad de abonados que enfrentan problemas de abastecimiento debido a estos eventos en ese cantón de josefino.