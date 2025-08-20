Vacunación infantil sube en Costa Rica, pero dos dosis clave siguen rezagadas

Las coberturas de vacunación infantil en Costa Rica han aumentado en los últimos meses y varias alcanzan el 95% ideal de cobertura para prevenir enfermedades en la población.

No obstante, hay dos que preocupan al Ministerio de Salud porque continúan rezagadas, y son las que más problemas de alcance arrastran en los últimos años: la segunda dosis contra virus del papiloma humano (VPH) y la vacuna contra tétanos y difteria. Esta es una alerta que Salud ha emitido varias veces.

La vacuna contra el tétanos llegó al 69% y la segunad dosis contra VPH al 63% de quienes recibieron la primera.

Estas dos vacunas tienen una particularidad: ambas se administran en los centros educativos durante el ciclo lectivo y se inyectan a los diez años. Las familias también pueden acercarse a los centros de salud por ellas, pero las escuelas son uno de los puntos iniciales.

Este gráfico muestra las coberturas de vacunación en Costa Rica durante el primer semestre de 2025. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

“Hay vacunas que se aplican en el ámbito escolar que no llegan al 80% de cobertura, específicamente la vacuna contra tétanos y difteria, lo mismo que la segunda dosis contra VPH. Es necesario seguir trabajando en conjunto y mejorar la comunicación entre diferentes instituciones con el fin de que esta población de riesgo pueda completar esquemas de vacunación y aumentar estas coberturas alcanzadas al mes de junio”, destacó el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud.

La falta de alcance en la inoculación contra ambas enfermedades puede exponer a los menores a enfermedades y complicaciones en el futuro. En el caso de la vacuna contra el papiloma, no recibirla aumenta el riesgo de desarrollar lesiones que posteriormente desemboquen en un cáncer de cérvix, vulva, ano, garganta y verrugas genitales.

Por otra parte, la vacuna contra el tétanos, que debe aplicarse cada 10 años, previene de una enfermedad del sistema nervioso causada por la bacteria Clostridium tetani. Esta bacteria produce toxinas. Los pacientes sufren contracciones y espasmos musculares bruscos, repentinos y dolorosos, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello y espalda.

Cobertura vacuna por vacuna

Coberturas ideales: 95% o más

Primera dosis contra VPH. Se alcanzó un 103%. Esto no quiere decir que se haya vacunado a personas fuera del grupo o que alguna hubiera recibido más dosis. Esto implica que había más personas en este rango de edad que las previstas inicialmente por las autoridades de salud.

Varicela. Se cubrió el 100% de la población meta.

Primera dosis contra sarampión, rubeola y parotiditis (paperas) (SRP). Cubrió el 100% de la población meta.

Segunda dosis contra neumococo. Recibida por el 98% de quienes recibieron la primera.

Tercera dosis contra neumococo. Llegó al 100% de quienes recibieron la segunda.

Tercera dosis contra Hepatitis B. Fue recibida por el 98% de quienes recibieron la segunda.

Segunda dosis de la vacuna pentavalente. Este biológico protege contra polio, Haemophilus influenzae tipo B, difteria, tétanos y tosferina. El 98% de quienes recibieron la primera dosis recibió la segunda.

Tercera dosis pentavalente. Llegó al 98% de quienes recibieron la segunda.

Segunda dosis contra rotavirus. Llegó al 96% de quienes tuvieron la primera.

Vacuna contra tétanos, difteria y tosferina para embarazadas. Llegó al 95%.

En los primeros 15 meses de vida los costarricenses reciben 15 dosis de siete vacunas que los protegen de las principales enfermedades. (Rafael Pacheco Granados)

Coberturas muy buenas, entre 90% y 94%

Primera dosis contra neumoco: 94%

Primera dosis contra rotavirus: 94%

Primera dosis vacuna pentavalente: 94%

Segunda dosis contra Hepatitis B: 94% de quienes recibieron la primera.

Primera dosis contra Hepatitis B: 92%

BCG. Vacuna contra la tuberculosis: 91%

Vacuna tetravalente. Contra difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis: 90%.

Segunda dosis SRP: 90%

Coberturas bajas, por debajo de 70%

Segunda dosis VPH: 69%

Tétanos y difteria: 63%

Otras vacunas

El Boletín del Ministerio de Salud también habló de otras vacunas que, aunque forman parte del esquema usual, no son obligatorias.

Por ejemplo, la cobertura de la vacuna contra la influenza llegó al 81% de la población meta. Y la de covid-19 al 82,5%.