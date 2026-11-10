AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Universidades rechazan nuevo recorte presupuestario: ‘El impacto es significativo en las regiones costeras y rurales’

La comisión de Hacendarios aprobó, con los votos de los diputados oficialistas, una moción que recorta ¢8.048 millones más a las universidades públicas en el presupuesto de 2026

Rectores de las Universidades públicas junto a los diputados de la Comisión de Hacendarios
El Consejo Nacional de Rectores rechazó el nuevo recorte a las universidades públicas de fondos que el Ejecutivo había acordado empezar a girarles este año. Aarón Sequeira
Fernanda Matarrita Chaves