Una romería sin límites: estas son las historias de quienes hacen todo lo posible por agradecer a ‘La Negrita’

Pasadas las 10:00 a. m. de este domingo 27 de julio, un grupo de 187 personas, 47 de ellas con alguna discapacidad, salió de la plaza de deportes de Taras, en San Nicolás de Cartago, para iniciar su caminata de fe hasta la Basílica de los Ángeles.

Venían de diferentes partes del país, como Guápiles, Guácimo, Curridabat, Puntarenas, Puriscal y La Unión, entre otros. Durante más de 20 años, la familia Astúa Jaime, vecina de Cartago, organiza esta actividad en colaboración con voluntarios, quienes colaboran con el desayuno y un refrigerio que se ofrece antes de la partida y al finalizar la caminata.

“Este año fue una experiencia hermosa, vino mucha gente nueva y tuvimos mucha colaboración. Tardamos cerca de hora y media en hacer el recorrido. Esperamos que cada año se unan más personas a este acto lleno de tanta fe y devoción”, comentó José Alexis Astúa Guzmán.

Romeros en silla de ruedas van a la Basílica de Los Ángeles

Mario Enrique Mora Romero, vecino de Zapote, llegó acompañado de su madre y tiene 15 años de realizar la romería con este grupo.

“Le pido a ella que nos dé salud a todos los de mi casa y a mis vecinos, y también que cuide mucho a mi sobrina que está en New Jersey y que no tenga ningún problema allá. Es una experiencia muy bonita que valió la pena. Nací de seis meses y me faltó desarrollo en los tendones”, explicó.

Mario Moreira Ulloa, vecino de Taras, también ha participado varios años con el grupo. “Hoy ha sido magnífico, todo muy bien organizado y con mucha responsabilidad. Vine a pedir por mi familia y para seguir luchando por las personas con discapacidad. Tengo un problema en las cervicales desde hace 23 años (por ese motivo usa silla de ruedas). Ojalá más personas se unan para hacerlo más fuerte”, dijo.

La familia Ureña Segura viajó desde el centro de Guápiles. Los padres tienen problemas de visión y llegaron en compañía de sus dos hijos. “Tenemos cuatro años de venir con ellos, pero también hemos participado en otras ocasiones. Mi mamá tiene una neuropatía en piernas y manos, le cuesta caminar, es muy poco lo que puede. Tiene problemas de visión desde el nacimiento, ve muy poco y tiene dificultades auditivas.

No nos costó desplazarnos hasta Cartago porque ahora hay muchas facilidades. Es muy bonito y venimos a pedir por la salud de mis papás y porque padezco de mucha ansiedad en el colegio. Cuando llegamos donde la Virgen sentí mucha paz y tranquilidad. Ella sabe lo que mi corazón siente”, comentó Ana Yancy, la hija mayor de la pareja.

Por su parte, Pedro Ureña (el padre) compartió su testimonio de tener problemas de visión desde su nacimiento, pero añadió que eso no le ha impedido llevar una vida normal, formar una familia, trabajar y estudiar.

“La experiencia de venir aquí ha sido muy gratificante. Poder estar en una fecha tan importante, tenerla de frente, es una emoción muy bonita porque es una meta que podemos cumplir por nuestra devoción”, afirmó.

El recorrido fue desde Taras hasta la Basílica de los Angeles. Esta actividad es organizada por la familia Astúa Jaime. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Maureen Díaz Vega viajó sola desde Guápiles. Vive con sus padres, que son adultos mayores, y salió a las 7 a. m. “Tengo cinco años de hacerla con ellos. Mi problema es de nacimiento porque me sacaron con fórceps. Le hice varias peticiones personales y este año estoy estudiando. Si Dios quiere, me gradúo de noveno y mi hijo de bachillerato. Tengo el nombre de ella y soy muy devota. Sentí mucha alegría y no pude contener el llanto”.

Doña Etelvida Mena Mora, de 93 años y vecina de San Antonio de León Cortés, en la zona de Los Santos, se levantó temprano para venir con su familia y participar en la caminata. “Es la primera vez que vengo, es muy lindo. Le estoy pidiendo mucho por una hermanita mía que le dio un derrame”, agregó.

Esta actividad es organizada por la familia Astúa Jaime todos los años. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un grupo de 12 personas proveniente de Pérez Zeledón se disponía a regresar y tomaba sus últimas fotos del recuerdo. Salieron desde el viernes, caminaban todos los días a la 1:00 a. m. y llegaron este domingo.

“Somos de Villa Nueva. Este año vengo por primera vez a pedirle a la Virgen que le devuelva la vista a mi suegra, Ana Isabel Rivera. Está recién operada por un accidente que tuvo con una chapeadora que le lastimó uno de sus ojos”, compartió Kathya Fonseca Arias.

Rodolfo Vargas Ramírez no pudo caminar con el grupo de Nicoya, pero decidió venir y esperarlos en la Basílica. “Vengo del centro de Nicoya y me vine a las 3:00 a. m. en bus directo porque soy discapacitado y veníamos en excursión para alcanzar al grupo Los Caminantes de Nicoya, que salieron hace tres días. En 2019 tuve un accidente de tránsito; antes de eso no venía aquí y desde que me dieron de alta, a finales de 2020, vengo cada año.

Vengo a pagarle la promesa por haberme permitido mantenerme con vida y seguir con la familia. Ahora tuve un cambio radical a favor después del accidente. Siempre he sido creyente, pero después de eso mi fe aumentó aún más. Estar frente a ella es algo muy bonito que no se puede explicar”, contó el hombre de 44 años.