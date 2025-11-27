El País

UNA retorna a la presencialidad con controles estrictos tras amenaza de ataque armado

Retorno a las aulas rige desde el 27 de noviembre con controles oculares, detectores de metales y uso obligatorio de identificación en todas las sedes

Por Damián Arroyo C.
UNA Universidad Nacional Fachada Campus Heredia
La UNA exige carné o cédula para ingresar y activa controles en edificios con personal de seguridad. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)







notas iaUniversidad NacionalUNA
Damián Arroyo C.

