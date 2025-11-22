Un festival de mascotas se realizará este 23 de noviembre en Alajuela: conozca los detalles

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) realizará, este domingo 23 de noviembre, un festival de mascotas en su Centro de Recreo, ubicado en Dulce Nombre de La Garita de Alajuela.

“El show de talentos de cuatro patas” arrancará a las 10 a. m. y se extenderá hasta las 2 p. m.

La actividad es abierta al público y la entrada tendrá un costo de ¢2.825 por persona, que se puede pagar por medio de Sinpe o tarjeta. Los colegiados al Colper y familiares con carné, y cada persona que asista con su mascota, podrán ingresar de manera gratuita.

“Quienes asistan a esta actividad también podrán ser parte de cursos sobre adiestramiento, cuido de mascotas, nuevas opciones terapéuticas y perros de servicio, pero además podrán adquirir una diversidad de productos para animales como bloqueadores, jabones naturales, ropa especial, pecheras, pulseras, juguetes y podrán hacerse fotografías y caricaturas con sus peludos”, indica un comunicado de prensa emitido por el Colper.

Además, se realizará una pasarela de mascotas, en la que los asistentes podrán desfilar junto a su “peludito” para ganar alguna de las seis categorías: la mascota más aclamada, la de mejor look, la que realice la mejor pirueta, la más elegante, la más grande, la más pequeña y la que se parece más a su dueño.

La selección de los ganadores la realizará un jurado especial compuesto por profesionales con vasta experiencia en el ámbito veterinario.

“Si tu mascota tiene algún talento que querás destacar, podés inscribirlo aquí: https://forms.gle/ss9GuwkqtwNEqG946”, detalla una publicación de Facebook del Colper.

Por su parte, los asistentes también tendrán la oportunidad de adoptar una mascota, pues se harán presentes dos organizaciones rescatistas: la casa cuna de gatos Catmiau y el proyecto de bien social Liseth Monge.