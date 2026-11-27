La Universidad de Costa Rica (UCR) exigió este viernes al Gobierno de Laura Fernández Delgado una explicación clara y jurídicamente fundamentada sobre sus razones para impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

En un pronunciamiento divulgado este viernes, la Rectoría advirtió que las decisiones migratorias y de seguridad nacional deben respetar la autonomía universitaria, la libertad académica y las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica.

La institución también solicitó a las autoridades garantizar el respeto de los derechos de Albanese y adoptar medidas para evitar que restricciones injustificadas obstaculicen las actividades académicas e institucionales para las cuales fue invitada.

La jurista italiana tenía previsto recibir presencialmente un doctorado honoris causa de la UCR, máxima distinción académica de esa institución, otorgada mediante acuerdo del Consejo Universitario en reconocimiento de su trayectoria y sus aportes al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

La Rectoría reivindicó la potestad constitucional de la Universidad para determinar los méritos académicos de las personas que considera dignas de reconocimiento, así como establecer vínculos con personas e instituciones nacionales e internacionales sin interferencias indebidas de los poderes públicos.

El pronunciamiento recuerda que la autonomía universitaria y la libertad de cátedra están protegidas por los Artículos 84 y 87 de la Constitución Política.

La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, durante una conferencia de prensa en Ginebra el 11 de diciembre de 2024. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Cuestiona posibles restricciones a la libertad académica

La UCR reconoció que el Estado tiene competencias en materia migratoria y de seguridad nacional, pero sostuvo que su ejercicio debe ajustarse al ordenamiento constitucional y a las obligaciones internacionales del país.

Entre los principios que deben respetarse mencionó la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminación, además de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La Universidad señaló que las decisiones de seguridad nacional deben estar debidamente fundamentadas. Cuando restringen la libertad de expresión, agregó, corresponde al Estado demostrar de manera concreta e individualizada su necesidad y proporcionalidad frente a una amenaza real.

“La discrepancia con las opiniones, investigaciones, posiciones jurídicas o planteamientos de una persona no puede constituir, por sí misma, una justificación legítima para impedir su participación en actividades académicas”, reseña la Rectoría.

Además, advierte que las potestades migratorias no deben convertirse en mecanismos indirectos de censura ni en instrumentos para condicionar las decisiones académicas de las universidades.

La institución citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales para fundamentar la protección de la libertad de pensamiento, expresión, investigación y cooperación académica.

Asimismo, mencionó la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, cuyo principio XIV protege la movilidad y la cooperación internacionales frente a restricciones fronterizas arbitrarias que obstaculicen el intercambio académico.

La Rectoría también señaló que el caso adquiere especial relevancia por la condición de Albanese como relatora especial de Naciones Unidas.

En ese sentido, recordó que Costa Rica, como Estado miembro de esa organización , debe observar las obligaciones internacionales aplicables en materia de protección, independencia, prerrogativas e inmunidades de las personas expertas encargadas de cumplir mandatos de Naciones Unidas.

La UCR advirtió que las consecuencias de lo ocurrido trascienden el caso particular de Albanese y plantean preocupaciones sobre las condiciones en que las universidades costarricenses pueden ejercer sus funciones y mantener relaciones de cooperación internacional.

“Costa Rica ha construido su prestigio y legitimidad internacional sobre la defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional”, señaló la Rectoría.