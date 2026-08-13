UCR alerta por mensaje falso sobre un terremoto en Costa Rica: no es posible saber cuándo ocurrirá uno

Mensajes falsos que circulan en plataformas de mensajería y redes sociales atribuyen a la Universidad de Costa Rica (UCR) un aviso sobre un terremoto inminente. La UCR aclaró que dicha información no proviene de sus canales institucionales y es falsa.

La institución indicó que no emitió esa alerta y que los datos difundidos son falsos. Aunque la UCR cuenta con instancias especializadas en el monitoreo y análisis de la actividad sísmica, la fijación previa de un evento sísmico no resulta factible.

“Pese a los importantes avances en el entendimiento del fenómeno sísmico, aún resulta imposible fijar con antelación la fecha, hora y localización en las cuales ocurrirá un sismo. No sabemos cuándo ni dónde ocurrirán los siguientes terremotos en Costa Rica”, señala la Red Sismológica Nacional en su sitio web.

Por esta razón, la UCR solicita a la población verificar cualquier alerta o comunicado a través de los medios oficiales de la institución. La universidad mantendrá el trabajo responsable y permanente en la preparación de la comunidad universitaria ante eventuales emergencias.