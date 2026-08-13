El País

UCR alerta por mensaje falso sobre un terremoto en Costa Rica: no es posible saber cuándo ocurrirá uno

La UCR solicita a la población verificar cualquier alerta o comunicado a través de los medios oficiales de la institución

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Por Sebastián Sánchez
Puente Peatonal UCR
UCR desmiente información sobre sismo inminente en Costa Rica. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Universidad de Costa Ricaalerta sísmica falsaRed Sismológica Nacional
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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