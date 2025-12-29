UCR abre nueva carrera en Guanacaste que promete apoyar a emprendedores y productores

A partir de marzo del 2026, el recinto de la UCR en Santa Cruz, Guanacaste, impartirá una nueva carrera.

La Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá una nueva carrera en Guanacaste. A partir de marzo del 2026, el recinto de Santa Cruz estrenará Economía Agrícola y Agronegocios, área de estudio que hasta ahora se impartía solo en Guápiles.

Según la UCR, esta opción académica responde “a las necesidades reales del agro y al potencial económico de la Región Chorotega”.

¿En qué consiste la nueva carrera?

La carrera de Economía Agrícola y Agronegocios se caracteriza por tener un enfoque en gestión, finanzas, administración y análisis económico del agro, indicó la universidad.

“Es un campo de estudio que combina la economía con los principios agronómicos. Su relevancia radica en su capacidad para analizar y resolver los problemas económicos y ambientales presentes en los sectores agropecuario y agroindustrial”, detalla la UCR en su sitio web.

Con esta implementación, el centro de estudios aspira a apoyar a pequeños emprendimientos y a grandes productores guanacastecos.

“Con sus estudiantes, su investigación y su acción social, brindará nuevas herramientas y posibilidades de negocios (...), al tiempo que impulsará la diversificación productiva y el agroturismo”, indicó la universidad pública.

Habilidades requeridas

La persona que desee cursar esta carrera debe sentirse interesada por el sector agropecuario y agroindustrial, además de tener habilidades para el trabajo numérico y facilidad para identificar problemas económicos y ambientales.

Quienes elijan estudiar esta opción académica deberán realizar diferentes tareas, entre ellas: