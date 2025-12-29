UCR abre nueva carrera en Guanacaste que promete apoyar a emprendedores y productores

La Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá una nueva carrera en Guanacaste. A partir de marzo del 2026, el recinto de Santa Cruz estrenará Economía Agrícola y Agronegocios, área de estudio que hasta ahora se impartía solo en Guápiles.
Según la UCR, esta opción académica responde “a las necesidades reales del agro y al potencial económico de la Región Chorotega”.
¿En qué consiste la nueva carrera?
La carrera de Economía Agrícola y Agronegocios se caracteriza por tener un enfoque en gestión, finanzas, administración y análisis económico del agro, indicó la universidad.
“Es un campo de estudio que combina la economía con los principios agronómicos. Su relevancia radica en su capacidad para analizar y resolver los problemas económicos y ambientales presentes en los sectores agropecuario y agroindustrial”, detalla la UCR en su sitio web.
Con esta implementación, el centro de estudios aspira a apoyar a pequeños emprendimientos y a grandes productores guanacastecos.
“Con sus estudiantes, su investigación y su acción social, brindará nuevas herramientas y posibilidades de negocios (...), al tiempo que impulsará la diversificación productiva y el agroturismo”, indicó la universidad pública.
Habilidades requeridas
La persona que desee cursar esta carrera debe sentirse interesada por el sector agropecuario y agroindustrial, además de tener habilidades para el trabajo numérico y facilidad para identificar problemas económicos y ambientales.
Quienes elijan estudiar esta opción académica deberán realizar diferentes tareas, entre ellas:
- Revisar periódicamente el comportamiento de la economía en publicaciones especializadas y bases de datos.
- Manejar y procesar datos utilizando herramientas informáticas.
- Resolver casos prácticos relacionados con la gestión agroempresarial.
- Participar en giras de trabajo a diferentes zonas del país.