El País

Tribunal ordena levantar embargo a Juan Bautista Alfaro por disputa con Enjoy Hotels

La resolución revocó una decisión de primera instancia y determinó que los recursos embargados mantienen su protección por su origen laboral y solidarista

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Por Silvia Ureña Corrales y Lucía Astorga
La decisión revocó un fallo de primera instancia y ordenó liberar los fondos protegidos; la demanda civil de Enjoy Hotels contra Alfaro continúa.
La decisión revocó un fallo de primera instancia y ordenó liberar los fondos protegidos; la demanda civil de Enjoy Hotels contra Alfaro continúa. (Lucía Astorga/Lucía Astorga)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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