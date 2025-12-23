El País

Tribunal Ambiental ordena recuperar manglar en caso vinculado al hotel Riu en Guanacaste

Tribunal tuvo por demostrada la eliminación de un manglar y otras afectaciones ambientales en zona marítimo terrestre de playa Matapalo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Hotel Riu
Empresa dueña de la finca donde se desarrolló el hotel Riu, en Guanacaste, fue condenada por el Tribunal Ambiental. Foto: (Hotel Riu/Hotel Riu)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
hotel RiuTribunal Ambientaldaños ambientalesmanglarGuanacaste
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.