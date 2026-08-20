Tribunal acoge medida cautelar del ICE contra orden de Contraloría que limita alianzas con empresas privadas

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar provisionalísima presentada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra una orden de la Contraloría General de la República (CGR) relacionada con contratos suscritos por la institución, informó el Instituto en un comunicado de prensa.

La resolución del miércoles 19 de agosto ordenó “mantener la vigencia y ejecución de los contratos actualmente suscritos por el ICE bajo la modalidad cuestionada por la Contraloría General de la República”.

Según el ICE, la decisión permite mantener la continuidad de los servicios asociados a esos contratos. La institución mencionó entre ellos el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la conectividad a Internet en escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La disputa surgió después de que la Contraloría ordenó al ICE limitar el uso de alianzas con empresas privadas para ejecutar labores esenciales en contratos adjudicados directamente por instituciones públicas. El ICE había presentado un recurso de revocatoria y apelación contra esos oficios.

La CGR emitió las órdenes después de investigar procesos de contratación directa entre el ICE y 10 entidades públicas. Según la Contraloría, las instituciones recurrieron de forma ilegítima a esa modalidad y el ICE delegó en empresas privadas labores sustanciales de los contratos.