El País

Tribunal acoge medida cautelar del ICE contra orden de Contraloría que limita alianzas con empresas privadas

Resolución mantiene vigentes los contratos del ICE bajo la modalidad cuestionada por la CGR

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Por Jailine González Gómez
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Tribunal ordenó mantener la ejecución de contratos del ICE mientras se tramita la medida cautelar. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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