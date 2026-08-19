Tras perder inmunidad, Leslye Bojorges es investigado por Fiscalía Anticorrupción por supuesto tráfico de influencias

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga al exdiputado Leslye Bojorges por supuesto tráfico de influencias.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió una investigación contra el exdiputado Leslye Bojorges por el supuesto delito de tráfico de influencias. Se trata de un expediente paralelo, abierto luego de que el exlegislador perdiera su inmunidad.

El caso está relacionado con una investigación que la Fiscalía General de la República abrió en 2025 por una transferencia de ¢4.000 millones que el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió a la escuela de El Roble de Alajuela donde Bojorges tiene una plaza de director en propiedad.

La causa inicial también investigaba al expresidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, ante una consulta de La Nación, el Ministerio Público informó que esa investigación fue desestimada y detalló la apertura del nuevo expediente contra Bojorges.

“La causa inicial se remitió a la Sala III con un requerimiento conclusivo de desestimación. Sin embargo, en contra de Bojorges se abrió un expediente paralelo, el cual se mantiene en investigación en la Fiscalía Anticorrupción, por el delito de tráfico de influencias”, indica la respuesta del departamento de prensa.

El Ministerio Público indicó que la Fiscalía General solicitó la desestimación de la causa principal al determinar que no existían los elementos probatorios necesarios para acreditar la existencia de un delito de tráfico de influencias en contra de Chaves, quien actualmente se desempeña como ministro de Hacienda y Presidencia.

La investigación contra Bojorges por parte de la FAPTA fue dada a conocer inicialmente por el medio crhoy y se investiga bajo el expediente: 26-000041-0033-PE.

La Nación llamó y envió un mensaje a Bojorges para conversar acerca de esta investigación y sobre si continúa en su plaza; sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta.

La Fiscalía desestimó la causa contra el expresidente Rodrigo Chaves. (Captura de pantalla)

El caso

En noviembre de 2024, La Nación dio a conocer el caso, luego de que trascendiera que una moción por ¢4.000 millones presentada por Bojorges para reparar centros educativos en mal estado, durante la discusión del Presupuesto Nacional de 2024, propició que el MEP girara exactamente ese mismo monto a la Escuela El Roble de Alajuela.

El dinero ingresó de inmediato a las cuentas del centro educativo, que se convirtió así en la institución que más recursos recibió durante 2024.

Cuando se presentó la moción, los miembros de ese órgano parlamentario aprobaron la modificación presupuestaria, pues en principio serviría para atender a varios centros educativos en mal estado.

No obstante, el MEP asignó la totalidad del dinero a la escuela donde Leslye Bojorges conserva su plaza en propiedad de director.

Anteriormente, Bojorges había dicho que él no sabía nada de la transferencia de ese dinero y negó haber incidido para que se diera la asignación desde el MEP a la Escuela de El Roble, en la que es director desde 2014. Cuando fue diputado, contó con un permiso especial.