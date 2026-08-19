El País

Tras perder inmunidad, Leslye Bojorges es investigado por Fiscalía Anticorrupción por supuesto tráfico de influencias

Caso está relacionado con giro de ¢4.000 millones del MEP a escuela en la que Bojorges tiene plaza de director. Causa contra ministro Rodrigo Chaves se desestimó

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves y Aarón Sequeira
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga al exdiputado Leslye Bojorges por supuesto tráfico de influencias. (Asamblea Legislativa /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPLeslye BojorgesTráfico de Influencias
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.