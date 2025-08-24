Ternura en carretera de Costa Rica: oficial detiene el tránsito para que familia de patitos cruce los cinco carriles

Los conductores que transitaban la ruta número 2, en Pérez Zeledón, por el kilómetro 137, tuvieron que detener su viaje por unos minutos la tarde del sábado 23 de agosto. Al inicio, la mayoría no entendía por qué el oficial de tránsito Juan Mata Chavarría interrumpía su camino. Sin embargo, cuando vieron hacia la carretera, una escena los enterneció: una familia de patitos necesitaba cruzar la calle.

Mata, de 37 años y quien trabaja como oficial de tránsito desde hace 15, iba conduciendo cuando una imagen lo inquietó. Dos aves intentaban cruzar la calle, pero por la cantidad de vehículos les era imposible y estaban muy asustadas.

Entonces, el oficial se detuvo y se dio cuenta de que aquellos animales eran patos de monte y que no estaban solos: la pareja eran papá y mamá y detrás había seis pequeños ejemplares más: los hijitos.

Oficial de tránsito ayudó a familia de patitos a cruzar cinco carriles en Pérez Zeledón la tarde del sábado 23 de agosto

El oficial cuenta que trató de animar a la familia a cruzar durante unos 20 minutos, sin embargo, estaban atemorizados. Cuando por fin papá y mamá se atrevieron a bajar de la acera a la calzada, Mata sabía que era su momento de actuar: entonces, detuvo el tránsito.

Un video que circula en redes sociales muestra como primero cruzan los dos patos grandes; posteriormente, los siguen dos patitos y por último -y a toda velocidad- caminaron los otros cuatro miembros de la plumífera familia. La tierna imagen conmovió a los conductores y a las personas que estaban cerca.

Los vehículos estuvieron detenidos por unos cuatro minutos.

Juan Mata Chavarría detuvo el tránsito para ayudar a una familia de patitos a cruzar la calle en Pérez Zeledón. (Cortesía para La Nación y capturas de pantalla/Cortesía para La Nación y capturas de pantalla)

‘Todos merecemos respeto’

Juan Mata Chavarría comentó que su reacción fue instintiva y que no lo hizo pensando en que lo iban a grabar. Confió que para él todos merecemos respeto, incluida la fauna.

“Creo que es parte del trabajo de la Policía de Tránsito proteger al más desvalido en carretera. La fauna es parte de nosotros, de nuestra esencia. Es algo que se hace sin pensar, aparte de que como ser humano es emotivo ver una familia completa queriendo intentar cruzar. Al final se hace por ayudar a la fauna”, comentó.

Según Mata, todos los conductores esperaron con calma, pues resalta que en Pérez Zeledón son “muy respetuosos”.

“Todo mundo se reía y sacaron teléfonos para grabar y tomaron fotos. Unos niños me gritaron que muchas gracias por ayudar a los patitos”, contó.

Durante sus 15 años como policía de tránsito, Mata nunca había tenido una experiencia similar.