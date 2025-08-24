El País

Ternura en carretera de Costa Rica: oficial detiene el tránsito para que familia de patitos cruce los cinco carriles

La tarde del sábado 23 de agosto, los conductores de la ruta 2, en Pérez Zeledón, fueron detenidos por el oficial de tránsito Juan Mata Chavarría, quien ayudó al grupo de aves a cruzar cinco carriles

Por Fernanda Matarrita Chaves

Los conductores que transitaban la ruta número 2, en Pérez Zeledón, por el kilómetro 137, tuvieron que detener su viaje por unos minutos la tarde del sábado 23 de agosto. Al inicio, la mayoría no entendía por qué el oficial de tránsito Juan Mata Chavarría interrumpía su camino. Sin embargo, cuando vieron hacia la carretera, una escena los enterneció: una familia de patitos necesitaba cruzar la calle.








